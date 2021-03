Serie A, rinviata ancora Juventus-Napoli: c’è l’annuncio della Lega

Nuovo capitolo di questa lunga telenovela iniziata lo scorso ottobre

Juve-Napoli ha subito un nuovo rinvio. La gara d'andata tra le due squadre, inizialmente in programma il 17 marzo, è stata spostata dalla Lega Serie A che ha notificato in questi minuti la decisione. La nuova data in calendario è mercoledì 7 aprile alle 18.45. Nuovo inaspettato capitolo di questa lunga telenovela che va avanti ormai dallo scorso 4 ottobre.