Serie A diversa alla ripresa. Gli orari delle partite, le regole di campo e le novità arbitrali

Non sarà facile la ripresa del calcio. In attesa della ripartenza, si vanno via via delineando quelle che saranno le regole da seguire per mantenere la sicurezza ed evitare la diffusione del virus.

ORARI – “Nel capitolo “Requisiti per il ripristino dell’attività di gara allo stadio” vengono trascritte tutte le disposizioni per il gruppo squadra, con un principio alla base: i giocatori e i membri dello staff, regolarmente controllati, devono essere tenuti a distanza dagli altri soggetti coinvolti, e che ovviamente «sfuggono» al controllo dei club. Se tutto verrà rispettato si potrà poi scendere in campo, ma a che ora? Non alle 15, orario che nel protocollo compare come indicativo. Nel tentativo di ovviare al gran caldo estivo gli orari individuati sono: 16 e 30 (ma solo nel week-end, non per le infrasettimanali), 18 e 45, 21. I giocatori saliranno su autobus disinfettati e indosseranno mascherine. Le squadre dovranno arrivare in momenti differenti e le società ospitanti «implementare i percorsi per raggiungere gli spogliatoi…», possibilmente ampliati utilizzando «stanze adiacenti libere»”, spiega La Gazzetta dello Sport.

CAMPO – “Luoghi, in ogni caso, in cui «minimizzare la permanenza» e ovviamente chiusi a riprese tv. Per i giocatori si raccomandano bottiglie personalizzate, separatori tra i lettini per massaggi, niente stanze del ghiaccio o idromassaggio. Possibilmente una doppia sala anti doping. Anche il «Pitch Recognition», il primo test del campo dovrà avvenire in momenti differenti. La regolarità dei kit di gara da parte degli arbitri avverrà fuori dallo spogliatoio e non ci sarà verifica tesserini e riconoscimento dei giocatori da parte del quarto uomo. E se finalmente si gioca… ingresso e uscita dal campo delle squadre avverranno con tempistiche differenti (dettate da arbitro e delegato per evitare assembramenti nel tunnel), senza bambini o mascotte. Niente foto o strette di mano. Le riserve potranno accomodarsi nelle due panchine, magari estese utilizzando parti di tribuna”.

ARBITRI – “Il documento si conclude con la sezione “Novità arbitrali”. A pagina 34 si legge: i giocatori «non potranno più protestare nei confronti degli ufficiali di gara e non potranno avvicinarsi per alcuna ragione a meno di 1,5 metri di distanza». Nessuno potrà entrare nella stanza degli arbitri, gli orologi della goal-line technology al loro polso saranno disinfettati, ridotte al minimo le presenze in sala VAR. Per i media chiuse sala stampa e mix zone, interviste a 1,5 metri di distanza per i licenziatari tv: ogni addetto alla produzione dovrà compilare un questionario di autocertificazione. Presenti un fotografo ufficiale per squadra, due match-analysts per club”.