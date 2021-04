La Serie A chiede riapertura stadi e ristori: oggi incontro Dal Pino-Gravina-Vezzali

Oggi Paolo Dal Pino e Gabriele Gravina incontreranno Valentina Vezzali per chiedere che gli impianti sportivi vengano riaperti

L'ok del Governo alla presenza del pubblico a Roma per gli Europei 2020, in programma quest'estate ha fatto sì che la Serie A spinga affinché ci sia la riapertura degli stadi per il finale di campionato.

Come riporta il Corriere della Sera, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino incontrerà, assieme a Gabriele Gravina, Valentina Vezzali, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, a cui verrà manifestata l'esigenza di riaprire gli impianti sportivi anche con la cifra simbolica di 1000 spettatori a stadio. L'idea, poi, sarà quella di aumentare le percentuali di accesso anche come test in vista degli Europei. In più, Dal Pino e Gravina chiederanno che, in futuro, vengano riconosciuti ristori per il calcio, che finora sono stati negati dal governo precedente.