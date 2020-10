Serie A, i risultati delle 15: il Napoli rimonta a Benevento, pari tra Parma e Spezia

Due i match appena terminati nel pomeriggio di Serie A. Vittoria in trasferta per il Napoli contro il Benevento nel derby campano con protagonisti i fratelli Insigne (entrambi in rete). Nonostante l’ottima prova, invece, non va oltre il 2-2 lo Spezia di Vincenzo Italiano in casa del Parma di Liverani, che ha acciuffato il pareggio in extremis con un rigore di Kucka. Di seguito il dettaglio delle due gare:

PARMA-SPEZIA 2-2 (Chabot, Agudelo, Gagliolo, Kucka(R))

BENEVENTO-NAPOLI 1-2 (R.Insigne, L.Insigne, Petagna)