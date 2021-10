Serie A, riunione dei club per DAZN. Leghe europee a Milano: il format dei campionati…

Le ultime sull'Assemblea di Lega Serie A con in primo piano la trasmissione delle partite e la situazione di DAZN

"Si è tornati a parlare dei disservizi della app, e non sono mancati momenti di tensione. Disservizi ricondotti a guai tecnici del licenziatario, e non a problemi della rete. Motivo per cui le società chiedono una linea dura per evitare che situazioni simili si ripetano (stessa richiesta ribadita da Agcom). I club chiedono anche trasparenza sui dati di ascolto: fronti che saranno trattati in una riunione della prossima settimana, tra a.d. Lega, società e Dazn".