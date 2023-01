Serie A, Roma-Bologna 1-0 risultato finale: decide un rigore di Pellegrini

E' bastato un gol di Pellegrini, su calcio di rigore, dopo appena 6 minuti per decidere Roma-Bologna di questo pomeriggio. La squadra di José Mourinho ha beneficiato del penalty assegnato dall'arbitro Santoro in seguito ad un contrasto tra Dybala e Lucumì. La nota amara del pomeriggio per il portoghese porta il nome di Zaniolo, costretto ad uscire per un problema fisico da valutare nelle prossime ore.