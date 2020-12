Serie A, tris Atalanta con la Fiorentina. Dilaga la Roma a Bologna, Petagna dà i tre punti al Napoli

Dopo la vittoria dell’Inter in casa del Cagliari, si sono giocate altre tre gare di Serie A con avversarie dirette dei nerazzurri. L’Atalanta torna a vincere in campionato e lo fa con una prova convincente contro la Fiorentina, rifilando tre reti alla formazione di Prandelli. La Roma vince in scioltezza in casa del Bologna, siglando addirittura 5 reti e rimanendo nella parte alta della classifica. Vittoria in rimonta per il Napoli che va sotto contro la Samp, ma rimonta con Lozano e Petagna.