GdS – Dagli stipendi al numero dei club: Serie A a lavoro. Su fondi e diritti tv…

L'esito dell'assemblea di Lega Serie A, che si è tenuta ieri a Milano nella sede di Palazzo Parigi: ecco tutte le novità

Ora la parola chiave della Serie A è ' sostenibilità '. Nell'assemblea di ieri, i club del massimo campionato italiano hanno scelto di accantonare le tensioni e parlare di un progetto condiviso per portare avanti le riforme necessarie.

L’appuntamento di ieri è servito a ritrovare un’unità di intenti che possa far proseguire i lavori , accelerare il processo di riduzione dei costi. La Gazzetta dello Sport elenca gli aspetti al vaglio: "Dal tetto salariale al peso della Serie A nel sistema, da nuovi modelli di contratto per i giocatori fino, ovviamente, ai fondi e a una nuova struttura della Lega. E magari del campionato, visto che è riemerso il tema dei format, con l’idea della riduzione del numero di squadre di A".

Si continua a parlare dell'ingresso dei fondi per valorizzare il brand della Serie A: "I dissidenti più accesi restano Lotito, De Laurentiis e Barone per Lazio, Napoli e Fiorentina. Da qui ieri è riemerso il tema delle dimissioni di Dal Pino, vertice della Lega di A. Subito stoppato dalla maggioranza delle società (Preziosi in prima linea)".