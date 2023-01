Serie A, Salernitana-Milan 1-2 risultato finale: vittoria col brivido per i rossoneri

Vince 2-1 il Milan di Stefano Pioli contro la Salernitana, pur rischiando qualcosa. Soprattutto nel finale, perché fino all'83' - ad onor del vero - soltanto un po' di sfortuna aveva evitato il terzo sigillo rossonero. Il gol di Bonazzoli (in risposta a quelli di Leao e Tonali nel primo tempo) ha riaperto l'incontro, durato fino al 98' grazie ad un maxi recupero assegnato dopo le perdite di tempo per due episodi da VAR (gol annullato a Brahim Diaz per fuorigioco ed espulsione a Bradaric trasformata in ammonizione). Alla fine sorridono i rossoneri, dopo aver tirato un lungo sospiro di sollievo.