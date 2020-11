Poco spettacolo nel derby tra Sampdoria e Genoa disputato questa sera a Marassi. In evidenza il giovane Scamacca, autore del gol dell’1-1 in risposta a Jankto, che aveva aperto le marcature con una rete strepitosa dal limite dell’area. Blucerchiati ora a quota 10, appena un punto in meno dell’Inter.