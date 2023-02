Serie A, Sassuolo-Atalanta 1-0 risultato finale: la decide Laurienté, nerazzurri in 9

Cade ancora l'Atalanta di Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta in Coppa Italia con l'Inter. I nerazzurri si sono arresi questa sera al Sassuolo, reduce dalla roboante vittoria dell'ultimo turno con il Milan. In rete Armand Laurienté al 55', a concludere un'ottima iniziativa personale. I bergamaschi hanno chiuso addirittura in nove dopo le espulsione di Maehle (al 30') e Muriel (al 96'). L'Inter domani ha l'opportunità proprio di allungare in classifica sulla squadra di Gasperini.