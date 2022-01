Serie A, Sassuolo-Genoa 1-1: Berardi risponde a Destro al Mapei Stadium

Il racconto di quanto accaduto nel match disputato alle 16.30 del turno infrasettimanale dell'Epifania

Sassuolo e Genoa si sono divise la posta in palio nel match disputato alle 16.30 in questo turno infrasettimanale di Serie A. Destro ha aperto le danze con un gol di tacco dopo appena 7 minuti, ma la squadra di Dionisi non si è arresa e ad inizio ripresa ha trovato il pareggio con il solito Mimmo Berardi, abile ad approfittare di una palla vagante in area avversaria. Avanza lentamente la squadra di Shevchenko, al secondo pareggio consecutivo, penultima però al momento alle spalle del Cagliari. L'ex Milan non ha ancora trovato la vittoria in otto panchine. I sardi poche ore fa invece hanno battuto la Sampdoria a Marassi.