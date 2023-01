Serie A, Sassuolo-Lazio 0-2 risultato finale: i biancocelesti battono un colpo

Vincono i biancocelesti dopo i risultati negativi di inizio 2023: battuto il Sassuolo in trasferta

La Lazio di Maurizio Sarri batte un colpo. Prima vittoria del 2023 per i biancocelesti, che mantengono il passo dell'Inter e recuperano a loro volta punti su Juventus e Milan. 2-0 al Mapei Stadium, grazie alle reti - una per tempo - di Zaccagni su rigore e Felipe Anderson. A preoccupare però sono le condizioni di Ciro Immobile, uscito per un problema muscolare ad inizio gara.