Serie A, Sassuolo-Lecce 1-0 risultato finale: perla da tre punti di Berardi

E' bastato un gol di Domenico Berardi al Sassuolo per avere ragione del Lecce nel match giocato in contemporanea di Inter-Spezia. I neroverdi allungano a sei punti in classifica, lasciando i pugliesi a zero anche in virtù della sconfitta con l'Inter della prima giornata. Gol stupendo di Berardi, al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo.