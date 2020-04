Serie A, continuano gli scontri sulla ripresa. Domani nuova riunione Figc: i tempi si allungano

Per quanto riguarda la ripresa della Serie A, ancora non è stata presa una decisione. Ma ci sono parecchie opinioni divergenti: c’è chi come Lotito vorrebbe iniziare il prima possibile, ma anche chi come Cellino che continua a ribadire di non voler schierare la sua squadra. Ieri ha parlato anche il direttore dell’Oms Rezza che ha spiegato come sarebbe un rischio giocare.

“La Figc, però, va avanti sotto lo slogan «Tenersi pronti in caso di luce verde», l’espressione usata più volte dal presidente federale Gabriele Gravina. L’orizzonte è quello noto: lo stop agli allenamenti ha come scadenza il 3 maggio, ma nessuno può escludere una proroga. Le conclusioni della commissione medica Figc, che si riunirà domani, varranno solo per la fase della ripresa, soltanto dopo si affronterà il problema dell’attività agonistica. Insomma, il tentativo di salvare la stagione non è agganciato alla partenza il 31 maggio o il 7 giugno. I tempi potrebbero essere più lunghi, una situazione di cui il presidente federale è cosciente visto che qualche tempo fa Gravina aveva parlato addirittura di settembre-ottobre per la fine del campionato”, spiega La Gazzetta dello Sport.