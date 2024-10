La Serie A si ferma, Diletta Leotta incanta in vacanza sulle Dolomiti

Weekend di relax in famiglia per Diletta Leotta e Loris Karius: la giornalista e il portiere hanno approfittato della sosta per le Nazionali per trascorrere alcuni giorni in compagni della figlia Aria nella tranquillità delle Dolomiti. Per i tre svago e spensieratezza, come si può apprezzare dalle foto e dai video postati su Instagram!