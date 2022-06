Serie A, spareggio Scudetto in caso di squadre a pari punti: ecco l’ultima idea

La Serie A conoscerà il calendario della prossima stagione venerdì 24 giugno. Il nuovo campionato prenderà il via il 13 agosto e terminerà il 4 giugno 2023: in mezzo la sosta per il Mondiale dal 13 novembre al 4 gennaio.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il calendario resterà asimmetrico, con il girone d'andata diverso da quello del ritorno. Ma secondo quanto riferisce il quotidiano la Lega è intenzionata a chiedere alla FIGC la deroga per lo spareggio per lo Scudetto in caso di arrivo a pari punti.