Serie A, Spezia-Roma 0-2 risultato finale: i giallorossi agganciano l’Inter

Spezia-Roma si è decisa nel giro di pochi minuti. A cavallo tra primo e secondo tempo i giallorossi hanno preso il sopravvento, andando in vantaggio con El Shaarawy al 45' e raddoppiando con Abraham al 49' per il definitivo 2-0. Una gara condotta con autorevolezza dalla squadra di Mourinho, nonostante l'assenza di Zaniolo e di Pellegrini, con quest'ultimo rimasto in panchina perché non al meglio. La Roma aggancia momentaneamente in classifica l'Inter, in attesa del match di domani tra nerazzurri e l'Empoli.