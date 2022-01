Serie A, rischio stadi chiusi: la reazione dei club. Draghi, spinto da Speranza, potrebbe…

Il premier Draghi chiede collaborazione responsabile. La Lega sicura di poter proseguire

Gianni Pampinella

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha chiamato Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio. Il governo chiede al calcio «una collaborazione responsabile». "Draghi è preoccupato e ha chiesto come intendono muoversi le varie Leghe in questo momento complicato. Gravina ha risposto che tutti i campionati, dalla serie B alla Lega Pro, compresa l’ampia area dilettantistica, sono fermi ma che la serie A non può farlo per evidenti ragioni di calendario ingolfato e temendo le cause delle tv. E allora nasce l’ipotesi più probabile: tornare a giocare a porte chiuse", sottolinea il Corriere della Sera.

"Gravina ha informato prontamente Dal Pino, che su questo tema ha inaugurato l’elettrica assemblea dei presidenti. I club non vogliono giocare a porte chiuse, né tantomeno fermarsi. Le porte chiuse deve deciderle il governo. E in quel caso la serie A si adopererà per ottenere i ristori come le altre categorie toccate duramente dalla pandemia. Siamo su posizioni diametralmente opposte. Draghi, spinto dall’intransigente Speranza, il ministro della Salute, potrebbe sentirsi libero di chiudere gli stadi in qualsiasi momento per due o tre settimane in attesa che la curva epidemiologica scenda".

"Sono molti i fronti aperti. Mercoledì il vertice con i ministri Gelmini, Speranza e la sottosegretaria Vezzali, dovrebbe aiutare il movimento a combattere l’emergenza. Varie le proposte, dal ritorno in bolla alla somministrazione della terza dose per tutti, soprattutto il tentativo di uniformare le decisioni della Asl contro cui la Lega non rinuncia a battagliare".

(Corriere della Sera)