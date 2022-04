Serie A, torna il pienone: in 300mila allo stadio. Guidano Inter e Milan

Sarà un weekend di grande tifo. Saranno oltre 300mila gli spettatori negli stadi per le gare di Serie A per il finale di stagione

"Il derby di Milano si accende lungo un cammino parallelo seguito dai tifosi come un pellegrinaggio. San Siro gonfio per il Milan che affronta la Fiorentina. La squadra di Italiano appare in caduta libera, forse per la vertigine dell’altezza a cui si era issata. Dopo una querelle sui biglietti, il settore ospiti sarà pieno dei supporter viola, non toccati dalla doppia sberla (triplice con la semifinale di Coppa Italia a Torino) rimediata con Salernitana e Udinese. E, dopo quello di Bologna, i tifosi nerazzurri hanno reso sold out anche lo spazio a loro riservato alla Dacia Arena. Stesso discorso della Fiorentina: in questo particolare anno sociale si cambia prospettiva in fretta e non sembrano esserci certezze. Neanche a una manciata di gare dalla fine. Ora la Pioli band è favorita, proprio come lo era l’Inter pochi giorni fa, per cui non si può mollare la presa, in campo e fuori", analizza il Corriere dello Sport.