Tutti i club di Serie A chiedono rinvio stipendi. CorSera: “Su suggerimento dell’Inter…”

I presidenti hanno deciso di coinvolgere l’Assocalciatori per trattare lo scabroso tema del taglio di due salari

L'Assemblea di Lega tenutasi ieri ha compattato i 20 club di Serie A, tutti accomunati dei problemi di liquidità dovuti alla pandemia. "Su suggerimento dell’Inter, società che più di ogni altra è costretta a fronteggiare l’emergenza stipendi, i presidenti hanno votato all’unanimità la delibera da portare lunedì in Consiglio federale. I club chiedono di differire le scadenze relative al versamento di 4 mensilità", ammette il Corriere della Sera. I club vorrebbero spostare il pagamento di marzo dal 30 maggio al 24 giugno, aprile dal 28 giugno al 31 luglio e far slittare gli stipendi di maggio e giugno al 31 dicembre.

"I presidenti hanno deciso di coinvolgere l’Assocalciatori per trattare lo scabroso tema del taglio di due salari. Trattativa che sarà tutt’altro che semplice considerando che non tutti i giocatori sono iscritti al sindacato e già lo scorso anno la richiesta dei club era caduta nel vuoto", commenta il quotidiano che poi conferma come Sky abbia vinto il pacchetto per le tre partite in co-esclusiva a giornate con un'offerta da 87,5 mln all'anno.