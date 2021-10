Serie A, il Torino stende il Genoa 3-2: rossoblù penultimi in classifica

Terza vittoria in campionato per il Torino di Juric che batte il Genoa 3-2 al termine di un match combattuto

Terza vittoria in campionato per il Torino di Juric che batte il Genoa 3-2 al termine di un match combattuto. La rete di Sanabria apre le danze per i granata che raddoppiano alla mezz'ora con Pobega. Destro riapre i giochi al 69', ma Brekalo firma il tris su assist di Praet. Nel finale il gol di Caicedo è illusorio per il Genoa, penultimo a 6 punti e alla quinta sconfitta stagionale. Il Torino, invece, sale a quota 11.