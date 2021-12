CorSera – Serie A, tra due turni il campione d’inverno. Rispetto all’anno scorso…

Il focus del quotidiano a proposito della bagarre che coinvolge quattro squadre in vetta alla classifica di Serie A

Mancano ancora due turni di campionato per stabilire chi sarà campione d'inverno in Serie A. L'Inter capolista affronterà Salernitana e Torino, sperando nei passi falsi delle sue inseguitrici per allungare, pur sapendo che la strada è ancora lunga. Spiega il Corriere della Sera: "Due partite all’alba di un titolo che non vale niente ma dice molto. Nell’era dei tre punti venti volte su ventisette chi ha allungato le mani sullo scudetto d’inverno ha vinto quello reale a maggio. Lo sprint di Natale non va sottovalutato dentro un campionato raramente così equilibrato. L’anno scorso in ballo c’erano solo le milanesi, stavolta abbiamo raddoppiato le pretendenti, aggiungendo il Napoli lungamente perfetto e l’Atalanta, la più in forma del reame, il cavallo di rincorsa, entrata decisamente in corsa grazie a 6 vittorie nelle ultime 6 partite. Una progressione irresistibile, che ha permesso alla banda di Gasperini di recuperare 2 punti all’Inter, 10 al Milan e addirittura 13 al Napoli".