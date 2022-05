Serie A, Udinese-Spezia 2-3: Thiago Motta salvo con 90’ di anticipo

L’ex nerazzurro ha raggiunto l’obiettivo salvezza con un turno d’anticipo grazie alla vittoria esterna di oggi

Lo Spezia è matematicamente salvo. I liguri hanno battuto per 3-2 l’Udinese in trasferta e si sono garantiti la salvezza con un turno d’anticipo. Gara in salita per la squadra dell’ex Inter Thiago Motta, sotto a causa del gol di Molina, ma abile a ribaltarla già prima della fine del primo tempo con Verde e Gyasi. Nella ripresa il sigillo di Maggiore ha mandato in archivio la gara prima dell’inutile gol del 2-3 di Pablo Marì.