Serie A, colpo Venezia col Bologna: 4-3 al Penzo. I veneti sperano ancora

Il risultato della gara delle 15

Grande spettacolo nel match delle 15 tra Venezia e Bologna: la gara al Penzo tra le due formazioni termina infatti 4-3 per i ragazzi di Soncin. Doppio vantaggio iniziale dei veneti firmato Henry e Kiyine, ecco la reazione rossoblu che pareggia con Orsolini e Arnautovic, per poi passare in vantaggio con il gol di Schouten. Arriva poi il rigore di Aramu a pareggiare i conti e il gol nel finale firmato Johnsen. I veneti credono dunque ancora in una difficilissima permanenza in Serie A.