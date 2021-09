Serie A: Aramu risponde a Brekalo, Venezia-Torino finisce 1-1

Ecco il risultato finale del posticipo della 6a giornata di Serie A tra il Verona di Zanetti e il Torino di Juric

Termina in parità il posticipo della 6a giornata di Serie A tra Venezia e Torino. Il vantaggio granata arriva nella ripresa al 56′ quando Singo, partito sulla destra, brucia in velocità Schnegg, crossa al centro e Brekalo insacca in rete. Il pareggio arriva a 12 minuti dal termine con Aramu che trasforma un calcio di rigore assegnato per un fallo subito da Okereke.