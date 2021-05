Serie A, Verona-Spezia 1-1: punto prezioso per la salvezza bianconera

Il risultato del primo anticipo del sabato di campionato in attesa di Crotone-Inter e degli altri match

Due gol nel secondo tempo, uno per parte, hanno fissato il risultato di Hellas Verona-Spezia. Al momentaneo vantaggio dei padroni di casa con Salcedo, ha risposto Saponara per l'1-1 finale. Il primo anticipo di questo sabato di Serie A, si è concluso quindi con un pareggio che muove leggermente la classifica dei bianconeri, momentaneamente a +3 dal terzetto formato da Benevento, Torino e Cagliari che occupa in coabitazione il terzultimo posto. Per gli scaligeri si tratta di un risultato che mette fine alla serie di sconfitte.