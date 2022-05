SERIE A – La Juve chiude con una sconfitta a Firenze. Colpo Empoli a Bergamo. Lazio-Verona 3-3

I bianconeri chiudono con una sconfitta. Lazio fermata dal Verona mentre l'Empoli batte l'Atalanta al Gewiss Stadium

Anche l'Atalanta chiude il suo campionato con una sconfitta davanti al proprio pubblico, l'Empoli si impone per 1-0 grazie alla rete di Stulac al 79'. I bergamaschi rimangono fuori dalle competizioni europee, Lazio e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference League. Da segnalare il ritorno in campo di Josip Ilicic, una bella notizia per chi ama questo sport.