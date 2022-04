Lega Calcio, nuova assemblea per le modifiche allo Statuto il 14 aprile

I rappresentanti del campionato di Serie A lavorano per uniformare il regolamento ai principi informatori della FIGC. Si parlerà anche delle iniziative per la pace

Nuova assemblea della Lega Calcio fissata per il 14 aprile, alle 11.15 nella sede di via Rossellini. I rappresentanti dei club della Serie A si incontreranno anche per l'approvazione del documento proposto dalla Lega sulle licenze nazionali e l'approvazione delle modifiche allo Statuto per uniformarsi ai principi informatori della FIGC. Si parlerà anche di conflitto in Ucraina, con ulteriori proposte per promuovere la pace, dopo Image cantata prima di Juve-Inter o la fascia dei capitani con la scritta peace.