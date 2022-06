Diritti tv Area Mena, Lega Calcio Serie A rinvia a fine mese valutazioni su offerte

I club del maggior campionato italiano si sono tutti incontrati in videoconferenza per la discussione sulla cessione dei diritti tv

Altro confronto in videoconferenza per i club della Lega Serie A alle prese con la vendita dei diritti tv nell'area Medio Oriente e Nord Africa. Sui tavoli delle partecipanti al massimo campionato italiano l'offerta di Be In Sports e quella di Abu Dhabi Media. Si deciderà nei prossimi giorni.