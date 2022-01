Serie A, ecco come sarà messo in atto il nuovo protocollo

I nuovi provvedimenti approvati dal governo entreranno in vigore già da questo fine settimana

Già in vigore in questo week-end, il nuovo protocollo FIGC approvato dal Governo ha preso definitivamente preso forma con i criteri di composizione del gruppo atleti comunicati dalla Lega Calcio Serie A. La lista dovrà essere inviata entro domani alle 12 e successivamente potrà essere modificata in base ai movimenti di mercato, entro e non oltre il 4 febbraio. Allora l'elenco sarà definitivo, ad eccezione per i giocatori svincolati da inserire al massimo entro il 31 marzo 2022.

Il conteggio del 35% deve essere fatto su una rosa di 25 giocatori, ma è un numero che per ora nessuna rosa di Serie A raggiunge. Ecco perché la lista sarà integrata con gli under23 che in stagione hanno accumulato il maggior numero di presenze in prima squadra. Se giocatori risultano positivi si gioca, dai 9 in su l'ASL può intervenire e bloccare la squadra. A quel punto la Lega rinvierà direttamente la partita ed eviterà che le gare si giochino per poi essere assegnate tre a zero a tavolino fino al ricorso che fa rigiocare la gara. Come è successo con Bologna-Inter. Tutto dipenderà dai tamponi fatti nel giorno della partita. E se la squadra in trasferta avrà già raggiunto il luogo dove si gioca la partita, i due club dovranno attendere la decisione dell'ASL e della Lega. Ma con il protocollo si limitano le eccezioni e dà una linea comune. Se ci fossero degli infortuni si potrà attingere al vivaio per le convocazioni.