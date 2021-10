CorSera – Gol e mentalità, in Serie A è cambiato il modo di fare calcio

Si segna tanto, molto più di quanto si difende. Il quotidiano analizza il nuovo modo di giocare nel campionato italiano

Il Corriere della Sera parla di un calcio italiano cambiato, nel modo di giocare. "Il cambiamento adesso è invece dentro qualunque piega, forse non è ancora confermato, ma è visibile. Da dove arriva e cosa sta portando? Parte da due dati molto chiari". Il primo elemento, spiega il quotidiano, è che nel campionato ci sono 13 allenatori che prima non c'erano o allenavano un'altra squadra. Sono cambiati sedici allenatori e di conseguenza è cambiato il calcio. Si segna tanto: "224 reti in 70 gare, 3,20 a partita, due sole sono finite 0-0. Accade da mesi".