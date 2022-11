De Siervo: “Manca volontà politica per costruire stadi. Abodi sbloccherà la situazione” “

L'ad della Lega Calcio ha parlato delle questioni che è necessario risolvere per rilanciare il calcio italiano

«Al nostro Paese non mancano le capacità di costruire gli stadi manca la volontà politica ma sono sicuro che il presidente Abodi abbia competenza, relazioni e motivazioni tali che porteranno a sbloccare questa situazione che è un problema colossale perché il nostro paese non riuscirà ad ospitare nessun evento sportivo se prima non avrà la forza di sbloccare le lungaggini burocratiche che attanagliano club e comuni».