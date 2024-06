I club della Lega Calcio si sono riuniti in video conferenza e hanno assegnato i diritti tv del massimo campionato in una zona che comprende 40 territori

Le Società della Lega Serie A si sono riunite oggi pomeriggio in Assemblea in videoconferenza per approfondire il tema dei diritti audiovisivi in alcune aree geografiche del mondo. Da quanto riporta una nota della Lega Calcio, i club della Serie A hanno deliberato l'assegnazione dei diritti del massimo campionato italiano in lingua francese nell'Africa Subsahariana.