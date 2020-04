La prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 2 aprile 2020 lancia in copertina la possibilità che si torni a giocare il campionato in estate: “Estate tutti in campo. L’ipotesi dell’UEFA: campionati e coppe fino ad agosto. Gravina: ‘Via il 20 maggio e si giocherà a oltranza. La Juve non vuole vincere lo scudetto a tavolino'”, si legge in copertina. In taglio alto si parla della crisi del calcio dilettantistico: “A rischio 12.000 club e un milione di giocatori”.