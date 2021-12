Serie A, Caressa e Zazzaroni d’accordo sulla favorita per lo scudetto

A Radio Dee Jay, i due giornalisti, hanno avuto uno scambio di battute sulla loro favorita per il titolo

A Radio Dee Jay, Caressa ha chiesto a Zazzaroni qual era la sua favorita per la vittoria finale della Serie A. «Chi vince lo scudetto? Non me lo ricordo chi avevo detto, se ne avevo mai scelto una. Adesso - ha risposto il direttore del Corriere dello Sport - quella che ha un pochino più degli altri è l'Inter». «Anche secondo me», ha replicato il telecronista di Skysport.