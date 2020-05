Serie A, la “grande abbuffata”. Una partita al giorno per tifosi e tv: il progetto della Lega

Dopo tre mesi senza calcio, i tifosi di Serie A potranno gustarsi, al netto delle preoccupazioni per una situazione ancora difficile, uno spettacolo unico. In attesa di poter tornare allo stadio, infatti, gli appassionati di calcio italiani avranno la possibilità di guardare in tv addirittura una partita al giorno. Ecco il progetto della Lega spiegato dal Corriere dello Sport:

“… Quello che si prospetta davanti ai tifosi è una vera e propria “grande “abbuffata”, anche perché dal 20 giugno al 2 agosto, ogni giorno, verrà disputata almeno una partita, quindi anche di lunedì (la prima occasione sarà il 22 giugno) o di venerdì (…). Ai broadcaster verranno garantite almeno tre prime serate per ogni giornata di campionato. Inoltre, utilizzando più finestre, ci saranno meno gare in contemporanea e quindi più esclusive, con agevolazioni per la raccolta pubblicitaria“.

(Fonte: Corriere dello Sport)