Serie A, prima assemblea per Casini: nessun accordo su indice liquidità

I club si sono riuniti oggi. Si è parlato del tema delle licenze sportive nazionali e delle prossime modifiche allo Statuto

Non c'è l'accordo tra i club di Serie A sull'indice di liquidità che dovrebbe costituire, da quanto richiesto dalla FIGC, il paletto per l'iscrizione ai campionati nel massimo campionato. Si costruirà un gruppo di lavoro interno che poi riferirà all'Assemblea. Era la prima presieduta dal neo presidente eletto Casini.

Nel corso dell’Assemblea, che ha visto la partecipazione di tutte le Società, è stato affrontato il tema delle Licenze sportive nazionali sul quale si è convenuto che proseguirà il lavoro di collaborazione con la FIGC per affinare il documento predisposto nelle scorse settimane. “Resta chiara la posizione delle Associate – ha commentato il Presidente Casini - ossia che bisogna andare verso un sistema ancora più sostenibile, ma senza forzature o ingiuste penalizzazioni. La Lega attiverà un gruppo di lavoro che si dedicherà a questa tematica e non dubito che troveremo una soluzione ragionevole e proporzionata, insieme con la Federazione”.

Le prossime settimane saranno dedicate anche alle modifiche statutarie. “Seguirò in prima persona il percorso da qui sino al 20 aprile, parlando direttamente con le Società, non solo in Assemblea, e con la Federazione”, ha detto Casini.