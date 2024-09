Vittoria per quattro a zero degli uomini di Conte contro la formazione di Nicola e primo posto in classifica in attesa delle gare di Inter e Udinese

Il Napoli di Conte è momentaneamente primo in classifica in attesa della partita dell'Inter a Monza. Un poker rifilato al Cagliari mette in evidenza le stelle di Conte, Lukaku e Kvara in primis con Meret decisivo in almeno tre occasioni. Nel primo tempo ha sbloccato la partita Di Lorenzo con un tiro deviato da Mina. Si supera il portiere azzurro per tre volte parando prima su Piccoli, poi su Luperto e facendosi aiutare dalla traversa sull'occasione di Marin.