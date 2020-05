Sky – Ripresa Serie A, atteso il parere del CTS: cinque i temi sui quali ci si interroga

E’ atteso in queste ore il parere del comitato tecnico scientifico per la ripresa degli allenamenti di gruppo. Gli esperti si esprimeranno sul protocollo proposto dalla FIGC pensato per il ritorno in campo dopo lo stop a causa del coronavirus. Cinque sono gli interrogativi, i temi, che bisognerà analizzare e che gli esperti stanno analizzando per trovare una soluzione ed impedire la chiusura definitiva della Serie A.

A Skysport li hanno sintetizzati così:

DISCIPLINA – CONTROLLI RIGIDI: Serve da parte di tutti i protagonisti coinvolti con la squadra, non solo i giocatori; TAMPONI – TEST SIEROLOGICI: Permettono di avere la certezza che il gruppo di lavoro è sicuro; GESTIONE DEI POSITIVI: Ci sono tre club con giocatori positivi: Torino, Fiorentina, Sampdoria. I controlli hanno permesso l’individuazione degli asintomatici e deve continuare ad essere fatto; RITIRO LUNGO; STADI CENTRI SPORTIVI ALTERNATIVI IN REGIONI MENO COLPITE DAL COVID19.

(Fonte: SS24)