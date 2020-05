Giornale – Serie A, ecco perché 15 squadre vogliono ripartire il 13 giugno. Le altre…

Il Giornale in edicola questa mattina ha fatto il punto sulla possibile ripresa del campionato di Serie A. Questo il resoconto: “Nel corso dell’assemblea di ieri in conference call, c’è stato bisogno di una votazione. 15 società (tra cui le grandi storiche) hanno votato per il 13 giugno, le altre 5 (Sassuolo, Napoli, Torino, Samp e Udinese)invece hanno optato per il 20 giugno, una settimana in più per perfezionare la preparazione. Economica la spiegazione della maggioranza: ripartendo il 13 giugno ci sarebbe anche lo spazio per completare la coppa Italia (e questo vuol dire i soldi dei diritti tv ceduti alla Rai) oltre che di esaurire le 12 giornate più i 4 recuperi che mancano all’appello prima del 2 agosto, data reclamata dall’Uefa per definire Champions ed Europa league”.

Spazio anche alla discussione sui diritti tv: “Non è stata l’unica votazione effettuata ieri. La seconda è avvenuta sull’argomento più atteso dell’assemblea, e cioè la strategia da adottare verso Sky dopo il mancato pagamento dell’ultima rata del contratto. A stragrandemaggioranza, si è deciso di concedere ancora qualche giorno alla pay-tv per effettuare il bonifico prima di far partire il decreto ingiuntivo. 18 società su 20 si sono espresse in tal senso, Bologna e Sassuolo hanno preferito astenersi. Definita anche la posizione da assumere nei due casi: col campionato che riprendesse, nessun dubbio sul saldo del contratto; nel caso di interruzione definitiva disponibilità a trattare con Sky”.