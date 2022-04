Ucraina, in Serie A tutti i capitani porteranno la fascia peace. E per Juve-Inter…

Un’artista ucraina e una italo-brasiliana canteranno “Imagine” in mondovisione prima del derby d'Italia

Ha parlato di queste iniziative il presidente della Lega Calcio, Lorenzo Casini: «Ringrazio le Società per quanto hanno fatto e stanno facendo per il popolo ucraino e per promuovere la pace. E grazie alla Juventus e all’Inter per aver accolto la proposta della Lega per domenica sera. Nonché a Dazn per la disponibilità dimostrata. Ho pensato alla canzone “Imagine” perché è un testo universale, di speranza, che oggi viene insegnato anche nelle scuole per far avvicinare i bambini ai valori di pace, fratellanza e tolleranza. La musica arriva dove altre forme d’arte non riescono ad arrivare. Speriamo che questo messaggio di pace giunga in tutto il mondo, ricordando così anche i principi fondamentali dello sport».