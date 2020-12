La Lega Serie A proroga la sospensione del Campionato Primavera

Il Consiglio di Lega di Serie A ha deciso di prorogare la sospensione del Campionato Primavera e della Primavera Tim Cup fino al 10 gennaio 2021. Una scelta che è stata fatta per tre motivi: per la persistenza delle problematiche legate al covid19 e quindi per tutelare la salute di calciatori, staff, arbitri. Per l’impossibilità di assicurare le stesse misure di prevenzione che vengono utilizzate nei campionati professionistici. Infine per l’utilizzo dei giocatori della Primavera da parte delle prime squadre. Una prima sospensione, con delibera del 6 novembre, aveva sospeso le gare fino al 3 dicembre.

(Fonte: Lega Serie A)