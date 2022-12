EDICOLA / TS: Toh, la Serie A non fa schifo. Juve, Allegri non molla Rabiot

"Soltanto il campionato spagnolo ci stacca come numero di rappresentanti ancora in gara al Mondiale, per il resto siamo sostanzialmente alla pari. E quelli che giocano da noi sono tutti protagonisti". TuttoSport parla dei Mondiali e dei giocatori rimasti in gara del nostro campionato e titola: "Toh, la Serie A non fa così schifo. Domani la prima semifinale con tanti 'italiani' in campo".