GdS – La Serie A è salva: niente stop in caso di contagio, c’è l’ok del Governo.

Risolto il rebus quarantena. Come riporta La Gazzetta dello Sport, con una circolare – firmata dai ministri Speranza (Salute) e Spadafora (Sport) – è stato superato l’ostacolo dell’incompatibilità tra il protocollo del Cts e le attuali norme di legge: “Resterà la quarantena per l’eventuale nuovo contagiato con i suoi 14 giorni, ma resta garantita anche una finestra che consentirà alle squadre di disputare le partite in calendario“. Una buona notizia per il campionato, con la strada verso la conclusione liberata dall’ostacolo più ingombrante.

Il quotidiano spiega il nuovo protocollo: “Ai componenti del gruppo squadra verrà concesso di uscire dal ritiro (dove comunque giocatori e staff dovranno restare per le solite due settimane), giocare la partita e poi rientrare nella struttura concordata una volta disputato l’incontro. Sarà possibile grazie all’utilizzo del tampone rapido il giorno stesso della gara: un test che in quattro ore sarà capace di verificare la ‘negatività’ del gruppo. Con un sentiero ormai tracciato e senza più intoppi, anche il piano B del calcio perde consistenza“.

Al momento nessuna necessità di indicare un piano B con urgenza: “Il presidente federale Gravina ha deciso di non esercitare la delega del Consiglio ma di rimettere la decisione al Consiglio stesso del 25 giugno. L’impianto resta quello scelto: playoff a quattro, playout con una o due retrocessioni dirette“.