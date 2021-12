Serie A, controlli federali sugli stipendi: nessun spostamento. La Salernitana…

La Lega Calcio è tornata a riunirsi oggi in presenza a Milano e si è discusso anche dell'ex club di Lotito

Eva A. Provenzano

Dopo due mesi di video conferenze, i club della Lega Serie A sono tornati a riunirsi questa mattina in un noto hotel di Milano. Sul tavolo la questione Salernitana e quella del rinvio del termine delle verifiche federali sui pagamenti degli stipendi.

"Per quanto riguarda la situazione della Salernitana, le Società di A sono favorevoli a concedere ai Trustee una proroga di gestione per terminare la stagione 2021-2022. Resta comunque la competenza dell’organo federale in materia", scrive in una nota la Lega Calcio.

Sullo spostamento della verifica della Federazione rispetto ai pagamenti dello stipendio resta come termine la data del 16 febbraio. "Per salvaguardare la regolarità della competizione e per rispettare le regole di inizio stagione, la Lega Serie A non ritiene necessario lo spostamento delle scadenze", viene scritto nella stessa nota.

Per quanto riguarda i diritti audiovisivi nell’area Medio Oriente e Nord Africa l'AD De Siervo ha il mandato di proseguire le negoziazioni con gli intermediari interessati. Nel frattempo la Lega Calcio continuerà a trasmettere in quei territori, attraverso YouTube, alcuni incontri per ogni turno di Serie A TIM. E alcune gare della Coppa Italia Frecciarossa e la Supercoppa Frecciarossa.

L’Assemblea ha anche approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio al 30 giugno 2021.