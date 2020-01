Serie A, record di presenze allo stadio alla 19esima giornata. Inter-Atalanta…

La 19esima giornata di Serie A ha fatto registrare il record di presenze allo stadio in questa stagione. Allo stadio sono arrivati 311.740 giocatori in totale. Media di giornata: 31.174 ed è il miglior risultato dei gironi d’Andata degli ultimi quindici anni. E su questo dato pesa tantissimo il numero di tifosi che sono arrivati a San Siro per Inter-Atalanta: 70.042. E’ stata la partita più vista: ha superato anche Roma-Juventus che ha collezionato 60.513 presenze sugli spalti.

Superato il precedente record di 29.289 spettatori in media che era stato fatto registrare alla sedicesima giornata del girone di andata. Rispetto agli anni precedenti, il girone di andata ha fatto registrare un +7% rispetto all’anno scorso (media di 25.172) e un +26% rispetto a due anni fa (21.415). Mantenendo l’attuale trend si chiuderebbe la Serie A TIM 2019/2020 con più di 10 milioni di spettatori totali, traguardo che non viene superato da 29 anni (10.466.645 nella stagione 1991/1992).

(Fonte: Lega Serie A)