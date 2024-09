"La verità è che sono parecchie le risposte che deve dare l’Inter. Che poi sono le medesime che si attende Inzaghi dai suoi. Forse non è un caso che, nelle uniche due vittorie stagionali (Lecce e Atalanta), l’Inter non solo è andata per prima in vantaggio, ma ha pure sbloccato il risultato entro i primi 5’. Anche questo era un tratto distintivo della squadra dell’anno scorso, che aveva incassato il primo gol della partita dagli avversari soltanto in 4 occasioni in tutto il torneo. Stavolta è già capitato 3 volte in 5 turni".