In Spagna – Setien ha dato l’ok agli arrivi di Lautaro e Pjanic. Ma ora è nel caos

Se in Italia dicono che il mercato stia incidendo sulle prestazioni di Lautaro Martinez, in Spagna dicono che per Setien non è facile gestire lo spogliatoio in questo momento. Cosa c’entra l’argentino? Lo spiega il giornale Sport che sottolinea:

“L’allenatore del Barcellona ha apertamente riconosciuto che allenerebbe volentieri Pjanic e Lautaro. È evidente che ha dato il benestare al loro arrivo e questo porterà a chiudere le porte ad altri giocatori. Curiosamente stanno giocando meno. Sarà molto difficile gestire lo spogliatoio fino ad agosto. È concentrato sulle prossime dieci partite ma guarda ovviamente al futuro. Ha altri due anni di contratto e ha dovuto già collaborare alla pianificazione della nuova squadra. In essa non ci saranno alcuni giocatori ora importanti perché nel futuro non saranno al Barça. Le gare che restano da giocare in campionato costringono ad un patto di fiducia con alcuni giocatori mentre si lavora alle loro cessioni”.