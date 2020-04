Barcellona, Setien: “Chi fra Lautaro e Neymar? Mi piacciono entrambi, ma è ancora presto”

Il tecnico del Barcellona, Quique Setien, è intervenuto nel corso della trasmissione “El Larguero”, in onda su Cadena Ser. Tra i tanti temi toccati, spazio ovviamente al mercato, con i catalani accostati a grandi nomi come Lautaro Martinez e Neymar: “L’eventuale arrivo di Lautaro implicherebbe una partenza di Griezmann? Non sono abituato a pensare a lungo periodo, preferisco concentrarmi sul presente che è ciò che mi preoccupa. La verità è che ci sono molte speculazioni sui media, ma cerco di non farmi influenzare. E’ ancora troppo presto per parlarne, ci sono tante incertezze. Chi preferirei tra Lautaro e Neymar? Mi piacciono entrambi, sono degli ottimi calciatori“.